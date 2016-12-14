В Уфе за четыре года на ремонт дворов выделено почти полтора миллиарда рублей

Ольга КОРЗИК

Об этом рассказал глава администрации города Ирек Ялалов.

В Уфе начиная с 2011 года благоустроено 1186 дворовых территорий, - рассказал на парламентских слушаниях в Государственной думе сити-менеджер столицы Башкирии Ирек Ялалов. По его словам, это придомовые территории 1,5 тыс. дворов. Из бюджетов разных уровней на эти цели направлено 1,44 млрд руб.

Господин Ялалов отметил, что в Уфе кроме ремонтных работ во дворах осуществляется озеленение, обустраиваются зоны отдыха, устанавливаются пандусы для маломобильных групп населения.

Всего за указанный период времени в городе 223 дворовые территории получили новое детское игровое оборудование и спортивно-игровые комплексы. Еще 270 игровых площадок введено застройщиками.

Также, по словам Ялалова, в городе при ремонте дворов, по возможности, создаются новые парковочные места. Так, за 4 года организовано около 1,15 тыс. парковок для 17 тыс. автомобилей.