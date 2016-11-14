14 ноября, понедельник
ПУЛЬС

16 ноября Башнефть изберет новый совет директоров

Ольга КОРЗИК // 14.11.2016
Завтра, 15 ноября, обсудят кандидатов в этот орган управления.

Завтра, 15 ноября, совет директоров «Башнефти» обсудит кандидатов в этот орган управления для избрания на внеочередном заседании, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Внеочередное собрание акционеров, где будет утвержден новый состав совета директоров, запланировано на среду, 16 ноября.

В настоящее время в совет директоров входят первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер; министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев; президент, бывший председатель правления "Башнефти" Александр Корсик; первый вице-премьер правительства Башкирии Рустэм Марданов; президент общественной организации "Российское геологическое общество" Виктор Орлов; начальник управления Росимущества Виталий Сергейчук; председатель совета директоров "Союзнефтегаза" Юрий Шафраник. В качестве независимых директоров входят член совета директоров компании KAZ Minerals Plc Чарльз Ватсон, член совета директоров компании IG Seismic Services Plc Морис Дижоль и директор компании Considine Solutions Pty Ltd Энтони Консидайн.

Ранее сообщалось о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил главе республики Рустэму Хамитову занять место в совете директоров компании.

Однако, как пишет Ъ-Уфа, власти республики (принадлежит 25% плюс одна акция) внесли в новый состав совета директоров кандидатуры  действующих представителей Рустэма Марданова и Евгения Гурьева. Рустэм Хамитов, как пояснили изданию в кабмине, пока не сможет принять предложение господина Сечина, так как действующее законодательство не предусматривает возможности совмещения должности главы республики с его участием в органах управления хозяйствующими обществам.

- По всей видимости, до общего годового собрания акционеров «Башнефти» будет принят отдельный республиканский закон, которым будет предусмотрена такая возможность,— цитирует издание слова своего собеседника в правительстве.

Напомним, что «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» у государства. Сумма сделки – 329,7 млрд руб. Новым президентом компании назначен вице-президент «Роснефти» по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин.  Также полностью обновлено правление компании, в него вошли семь топ-менеджеров «Роснефти».

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

14.11.2016
Башкирия вошла в ТОП-5 по потребительским кредитам
Также в регионе активно оформляют автокредиты и ипотеку.

14.11.2016
В Куюргазинском районе Башкирии запустили солнечную электростанцию
«Хевел» запустила третью очередь Бугульчанской СЭС.

14.11.2016
В Москве оценили нефтехимический кластер Башкирии
Он вошел в число 11 лучших проектов страны.

14.11.2016
МУЭТ умер, да здравствует МУЭТ
В Уфе разделили электротранспорт.

11.11.2016
Башкирия в лидерах среди субъектов России по досрочному погашению ипотеки
За первое полугодие жители республики досрочно выплатили 5,86 млрд рублей.

11.11.2016
Башкирский АнтиФорбс: кто больше всего должен за тепло
В Башкирии продолжают накапливаться долги за отопление, газ и электроэнергию.

11.11.2016
Чистая прибыль «Башнефти» снизилась на треть
Компания ухудшила свои финансовые показатели.

11.11.2016
В Башкирии на социальное жилье готовы потратить более 60 миллиардов
В республике разработана программа строительства социального жилья до 2025 года.

11.11.2016
Судоремонтно-судостроительный завод в Уфе могут признать банкротом
В декабре арбитраж начнет рассмотрение иска от «Фонда жилищного строительства-недвижимость».

11.11.2016
Продолжение проспекта Салавата Юлаева начнут стоить в 2019 году
Ориентировочная стоимость проекта – 1,2 миллиарда рублей.

11.11.2016
Стала известна дата строительства нового моста через Белую
Речь идет о мосте, который соединит Черниковку и Затон.

10.11.2016
В Башкирии детям из малоимущих семей дадут деньги на школьную форму
Распоряжение подписал премьер-министр правительства республики.

10.11.2016
В Башкирии планируют сократить число получателей компенсаций за детский сад
Законопроект внесен в региональный парламент.

10.11.2016
В Уфе напротив железнодорожного вокзала построят многоэтажки
Здесь планируется строительство 9-ти многоэтажек высотой от 8 до 25 этажей.

09.11.2016
В Башкирии обнаружили дефицит передвижных киосков
Нестационарные торговые объекты не пользуются популярностью у жителей республики.

09.11.2016
В Башкирии за месяц дороже стали свежие огурцы и помидоры, хлеб и водка
По сравнению с прошлым годом, уровень инфляции значительно ниже.

09.11.2016
В Уфе больше предлагают работать на стройке,на производстве и в транспорте
Вакансий на рынке труда в Уфе стало больше почти на 60 процентов.

09.11.2016
В Уфе на реконструкцию двух школ направят более миллиарда рублей
Мэрия объявила тендеры на отбор подрядчиков.

5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"