16 ноября Башнефть изберет новый совет директоров

Ольга КОРЗИК

Завтра, 15 ноября, обсудят кандидатов в этот орган управления.

Завтра, 15 ноября, совет директоров «Башнефти» обсудит кандидатов в этот орган управления для избрания на внеочередном заседании, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Внеочередное собрание акционеров, где будет утвержден новый состав совета директоров, запланировано на среду, 16 ноября.

В настоящее время в совет директоров входят первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер; министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев; президент, бывший председатель правления "Башнефти" Александр Корсик; первый вице-премьер правительства Башкирии Рустэм Марданов; президент общественной организации "Российское геологическое общество" Виктор Орлов; начальник управления Росимущества Виталий Сергейчук; председатель совета директоров "Союзнефтегаза" Юрий Шафраник. В качестве независимых директоров входят член совета директоров компании KAZ Minerals Plc Чарльз Ватсон, член совета директоров компании IG Seismic Services Plc Морис Дижоль и директор компании Considine Solutions Pty Ltd Энтони Консидайн.

Ранее сообщалось о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил главе республики Рустэму Хамитову занять место в совете директоров компании.

Однако, как пишет Ъ-Уфа, власти республики (принадлежит 25% плюс одна акция) внесли в новый состав совета директоров кандидатуры действующих представителей Рустэма Марданова и Евгения Гурьева. Рустэм Хамитов, как пояснили изданию в кабмине, пока не сможет принять предложение господина Сечина, так как действующее законодательство не предусматривает возможности совмещения должности главы республики с его участием в органах управления хозяйствующими обществам.

- По всей видимости, до общего годового собрания акционеров «Башнефти» будет принят отдельный республиканский закон, которым будет предусмотрена такая возможность,— цитирует издание слова своего собеседника в правительстве.

Напомним, что «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» у государства. Сумма сделки – 329,7 млрд руб. Новым президентом компании назначен вице-президент «Роснефти» по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин. Также полностью обновлено правление компании, в него вошли семь топ-менеджеров «Роснефти».