Башкирия вошла в ТОП-5 по потребительским кредитам

Ольга КОРЗИК

Также в регионе активно оформляют автокредиты и ипотеку.

Башкирия заняла 4-ое место среди 85 регионов России по выдаче кредитов на покупку потребительских товаров, следует из исследования Национального бюро кредитных историй.

Всего в регионе за девять месяцев текущего года было выдано 310,7 тыс таких кредитов. На первом месте - Краснодарский край, где выдано 345,5 тыс кредитов, на втором – Санкт-Петербург (344,6 тыс), на третьем – Москва (334,3 тыс).

Также Башкирия вошла в ТОП-5 регионов по выдаче автокредитов. Республика заняла пятое место. За девять месяцев текущего года было оформлено 17,1 тыс кредитов. Лидерами оказались Москва (35,5 тыс), Санкт-Петербург (26,2 тыс), Московская область (25,4 тыс), Татарстан (24,8 тыс).

По оформлению ипотеки Башкирия вошла в ТОП-10, заняв 8-ое место. В регионе за 9 месяцев оформлено 7,6 тыс таких кредитов. Чаще всего ипотеку оформляют в Москве (16,4 тыс), Татарстане (13,2 тыс), Санкт-Петербурге (12,4 тыс)

Кредитные карты в регионе оформляют реже. По этому показателю республика заняла 11 место. Здесь с января по сентябрь было оформлено 76 тыс кредитных карт. Первые строчки рейтинга заняли Москва (196,3 тыс), Московская область (150,3 тыс), Иркутская область (119,2 тыс).

Эксперты отмечают, что розничное кредитование в России восстанавливается. С января по сентябрь 2016 года выдано на 27% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако уровня «докризисного» 2014 года темпы выдачи розничных кредитов в текущем году пока не достигли.