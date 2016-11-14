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ПУЛЬС

В Куюргазинском районе Башкирии запустили солнечную электростанцию

Ольга КОРЗИК // 14.11.2016
«Хевел» запустила третью очередь Бугульчанской СЭС.

В Башкирии компания «Хевел»  (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО) ввела в эксплуатацию третью очередь Бугульчанской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 5 МВт, сообщает пресс-служба компании. СЭС расположена в Куюргазинском районе республики.

Ее строительство осуществлялось в три этапа: первая очередь мощностью 5 МВт была запущена в декабре 2015 года. Уже в апреле станция вышла на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Объём выработки первой очереди Бугульчанской СЭС за 7 месяцев текущего года составил более 4,5 ГВт*ч, на 26% превысив плановые показатели.

Вторую очередь СЭС «Хевел» запустила в октябре этого года. После ввода в эксплуатацию третьей очереди станция вышла на проектную мощность в 15 МВт.

Всего в Башкирии «Хевел» планирует построить 8 объектов солнечной генерации суммарной мощностью 64 МВт, совокупный объём инвестиций оценивается более чем в 6 млрд рублей.

ООО «Хевел» — совместное предприятие, где 51% принадлежит группе «Ренова», 49% — «Роснано».

 

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