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14 ноября, понедельник
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ПУЛЬС
В Москве оценили нефтехимический кластер Башкирии// 14.11.2016
Он вошел в число 11 лучших проектов страны.
Фото: pravitelstvorb.ru
Нефтехимический кластер Башкирии вошел в число 11 проектов – лидеров инвестиционной привлекательности Минэкономразвития России. Отобранным кластером федеральное ведомство обеспечит поддержку для обеспечения опережающих темпов роста. Об сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра промышленности Алексея Карпухина.
Башкирский кластер создан в 2012 году на базе пяти предприятий. На сегодняшний день в его составе уже 160 предприятий региона.
- Предполагается, что участие кластера в проекте будет способствовать росту производительности труда, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности предприятий, - говорится в сообщении правительства.
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