В Москве оценили нефтехимический кластер Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА

Он вошел в число 11 лучших проектов страны.

Фото: pravitelstvorb.ru

Нефтехимический кластер Башкирии вошел в число 11 проектов – лидеров инвестиционной привлекательности Минэкономразвития России. Отобранным кластером федеральное ведомство обеспечит поддержку для обеспечения опережающих темпов роста. Об сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра промышленности Алексея Карпухина.

Башкирский кластер создан в 2012 году на базе пяти предприятий. На сегодняшний день в его составе уже 160 предприятий региона.

- Предполагается, что участие кластера в проекте будет способствовать росту производительности труда, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности предприятий, - говорится в сообщении правительства.



Минэкономразвития России уже подготовило предварительный проект соглашения с республикой. Направления и объемы поддержки в настоящее время уточняются.