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ПУЛЬС

МУЭТ умер, да здравствует МУЭТ

Константин КЛИМОВ // 14.11.2016
В Уфе разделили электротранспорт.

Фото: Кристина Дейнеко

Весной этого года администрация Уфы затеяла реорганизацию муниципального управления электротранспорта (МУЭТ). По планам, озвученным ещё в апреле, МУЭТ разделили на две части, одна из них унаследовала от прародителя название и руководителя -  им остался Аскар Фазлыев. Новый МУЭТ будет заниматься только подвижным составом троллейбусами и трамваями.

Второе предприятие (МУП "УИТ") возглавил бывший заместитель Фазлыева Сергей Чекрыжов, его управление инфраструктурой транспорта (УИТ) будет заниматься строительством и эксплуатацией существующих сетей.

Де-юре старый МУЭТ прекратил своё существование ещё первого ноября, де-факто же реорганизация состоится до конца этого года.

Уставной капитал бывшего МУЭТа был разделён между новыми предприятиями, три четверти его досталась УИТу. Долги «старого» МУЭТа тоже были разделены пропорционально.

В беседе с нашим корреспондентом Аскар Фазлыев высказал надежду, что реорганизация пойдёт на пользу электротранспорту. По его словам, основным недостатком элетротранспорта в Уфе является разрыв трамвайного сообщения между северной и южной частью города.

- Я считаю, что тот, кто принял решение разорвать трамвайное сообщение, не просто ошибся, это как говорил Сталин – вредительство. Естественно, автор этой идеи думает по-другому, - рассказал Аскар Фазлыев, - Основной целью нового предприятия станет соединение двух частей города.

По его мнению, наилучшим вариантом будет соединить север и юг, построив трамвайные пути на улицах Российская и Комсомольская, при этом Аскар Фазлыев не отрицает, что через несколько лет администрация может вернуться к планам строительства путей на улице Блюхера.

Напомним, трамвайные пути, соединяющие северную и южную часть Уфы, были демонтированы в 2004 году, после того как кресло мэра Уфы занял нынешний депутат Государственной думы от Башкирии Павел Качкаев. 

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