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Власти Башкирии рассчитывают сохранить бренд «Башнефть»// 14.10.2016
Также они рассчитывают остаться в управлении «Башнефти».
Фото: Кристина Дейнеко
Власти Башкирии после смены мажоритарного акционера «Башнефти» рассчитывают на участие в управлении компанией и на сохранение бренда «Башнефти», сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в региональном правительстве. Они будут вести переговоры об этом.
- На сегодняшний день в рамках существующего акционерного соглашения поддерживаем с компанией ("Башнефть" - ИФ) весь пакет (ранее заключенных - ИФ) соглашений. Поэтому надеемся, что с новым акционером мы (республика - ИФ) не только сохраним формат реализации тех социальных проектов, которые реализуются "Башнефтью", но и заметно усилим взаимодействие за счет участия в управлении компанией, - сообщил источник издания.
Собеседник агентства считает, что смена бренда нецелесообразна.
- Бренд, скорее всего, сохранится. Это нецелесообразно - менять этот бренд, который пользуется широкой международной популярностью. Да и для деятельности "Башнефти" это будет правильным решением, - приводит издание слова собеседника.
В пресс-службе правительства Башкирии сообщили, что не получали предложения о выкупе республиканского пакета.
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