В Уфе приостановлено движение двух троллейбусных маршрутов

Ольга КОРЗИК

ЭСКБ из-за долгов огранили подачу электроэнергии для МУЭТа

В Уфе временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 8,16, сообщает муниципальное управление электротранспорта Уфы (МУЭТ). Кроме того, изменена схема движения троллейбусных маршрутов - №1 «ТК Центральный– Северный автовокзал», №2 - «Троллейбусное депо №2 – ТК Центральный».

В МУЭТ это объясняют ограничением подачи напряжения на контактную сеть ООО «ЭСКБ».

Напомним, что ранее МУЭТ сообщал о том, что в городе не работают троллейбусные маршруты №9, 10 и 15, а также изменена схема движения трамвайного маршрута №8 «парк Калинина – стадион им. Гастелло». Это на предприятии объясняли выходом из строя тяговой подстанции.

Как ранее писала «Медиакорсеть», энергетическая сбытовая компания (ЭСКБ, входит в Русгидро) из-за многомиллионных долгов предупреждало МУЭТ об отключении от электропитания городских тяговых подстанций, которые обеспечивают работу трамваев и троллейбусов.

В ЭСКБ ранее поясняли «Медиакорсети», что задолженность МУЭТ Уфы за потребленную электроэнергию на 04.10.16 составляет 132,9 млн руб. (без учета сентября), 142,6 млн. руб. (с прогнозом сентября).