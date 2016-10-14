«Башнефть» стала дочкой «Роснефти» - Сечин

Ольга КОРЗИК

Интеграция «Башнефти» в «Роснефть» прошла 13 октября.

Фото: static.kremlin.ru

«Башнефть» уже работает как дочерняя структура «Роснефти», интеграция компании уже произошла. Об этом вчера, 13 октября, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, пишет «Экономика сегодня».

Сечин отметил, что интеграция «Башнефти» в структуру «Роснефти» произошла 13 октября.

Также глава Игорь Сечин отметил, что пока «Роснефть» не планирует выкупать долю у правительства Башкирии и других миноритариев, а вернется к этому вопросу позже.

Приватизация «Роснефти», по его словам, должна произойти до конца этого года.