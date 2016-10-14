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ПУЛЬС

Башкирии выделили 74 миллиона рублей на лекарства

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.10.2016
Эти средства федерального бюджета будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения граждан.

Правительством России подписано распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов на улучшение лекарственного обеспечения граждан. Согласно документа минздрав России для решения этой задачи получит  бюджетные ассигнования в размере 3,8 млрд рублей. 

Башкирия получит из федерального бюджета на улучшение лекарственного обеспечения граждан свыше 74 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Эти деньги будут использованы для закупки лекарств  гражданам, которые получают их бесплатно по рецептам или по льготным ценам. 

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