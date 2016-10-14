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ПУЛЬС
В Башкирии «Башнефть» хотят обязать платить за экологический ущерб// 14.10.2016
По задумке депутатов часть дивидендов нефтяной компании можно направить на природоохранную деятельность.
В комитете по бюджетной политике Госсобрания республики прошло обсуждение законодательной инициативы, связанной с вопросами экологии. Депутат Рамиль Бигнов предложил направлять около 30% дивидендов, перечисляемых компанией «Башнефть» (по итогам работы нефтяной компании в 2015 году они составили 7,2 млрд рублей – прим. ред.) на возмещение экологического ущерба, который наносят предприятия компании районам и городам республики.
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