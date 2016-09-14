Для модернизации системы ЖКХ Башкирии необходимо два миллиарда ежегодно

Наталья КУЗНЕЦОВА

В правительстве республики обсудили проблемы инвестирования в жилищно-коммунальное хозяйство.

Фото: Кристина Дейнеко

Башкирии для модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства необходимо около 2 миллиардов рублей инвестиций в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на премьер-министра Владимира Нагорного.

– Федеральные нормативы требуют, чтобы в 2016 году частные инвестиции составляли 21% в общем бюджете сферы ЖКХ, а в следующем году – 30%, – отметил вице-премьер Владимир Нагорный на совещании, посвященном привлечению частных инвестиций. – В республике действует 24 концессионных соглашения, но этого недостаточно. Мы пытаемся заключить соглашения на муниципальные предприятия небольшого объема, но инвесторы не проявляют повышенного интереса. Крупные инвесторы готовы заключить концессионные соглашения только с крупными коммунальными системами.

К числу активных инвесторов Нагорный причислил региональный «Социнвестбанк», который вкладывает в систему теплоснабжения Туймазинского района 450 миллионов рублей. Кроме того, банк прорабатывает аналогичный проект в городе Октябрьском. Там объем инвестиций составит 600 миллионов.