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ПУЛЬС
Для модернизации системы ЖКХ Башкирии необходимо два миллиарда ежегодно// 14.09.2016
В правительстве республики обсудили проблемы инвестирования в жилищно-коммунальное хозяйство.
Фото: Кристина Дейнеко
Башкирии для модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства необходимо около 2 миллиардов рублей инвестиций в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на премьер-министра Владимира Нагорного.
– Федеральные нормативы требуют, чтобы в 2016 году частные инвестиции составляли 21% в общем бюджете сферы ЖКХ, а в следующем году – 30%, – отметил вице-премьер Владимир Нагорный на совещании, посвященном привлечению частных инвестиций. – В республике действует 24 концессионных соглашения, но этого недостаточно. Мы пытаемся заключить соглашения на муниципальные предприятия небольшого объема, но инвесторы не проявляют повышенного интереса. Крупные инвесторы готовы заключить концессионные соглашения только с крупными коммунальными системами.
К числу активных инвесторов Нагорный причислил региональный «Социнвестбанк», который вкладывает в систему теплоснабжения Туймазинского района 450 миллионов рублей. Кроме того, банк прорабатывает аналогичный проект в городе Октябрьском. Там объем инвестиций составит 600 миллионов.
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