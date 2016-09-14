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14 сентября, среда
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ПУЛЬС
Мэрия Уфы возьмет в кредит еще 300 миллионов рублей// 14.09.2016
Средства будут направлены на погашение дефицита городского бюджета.
Администрация Уфы разметила на официальном сайте госзакупок сообщение о намерении открыть еще три кредитные линии в объеме 300 млн руб на погашение дефицита городского бюджета. Банки будут отобраны на аукционе 3 октября. Средства будут привлечены на 58-60 месяцев под не более 15% годовых.
Как писала «Медиакорсеть», ранее мэрия сообщила о проведении аукционов 3 октября для открытия четырех невозобновляемых кредитных линии в обеме 340 млн руб на 35-37 месяцев под не более 15% годовых.
Таким образом, администрация Уфы намерена взять в кредит 640 млн руб. Начальная цена каждого из тендеров варьируется от 31,5 млн руб. до 75 млн руб. Общая начальная цена семи аукционов — 387 млн руб.
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