Мэрия Уфы возьмет в кредит еще 300 миллионов рублей

Ольга КОРЗИК

Средства будут направлены на погашение дефицита городского бюджета.

Администрация Уфы разметила на официальном сайте госзакупок сообщение о намерении открыть еще три кредитные линии в объеме 300 млн руб на погашение дефицита городского бюджета. Банки будут отобраны на аукционе 3 октября. Средства будут привлечены на 58-60 месяцев под не более 15% годовых.

Как писала «Медиакорсеть», ранее мэрия сообщила о проведении аукционов 3 октября для открытия четырех невозобновляемых кредитных линии в обеме 340 млн руб на 35-37 месяцев под не более 15% годовых.

Таким образом, администрация Уфы намерена взять в кредит 640 млн руб. Начальная цена каждого из тендеров варьируется от 31,5 млн руб. до 75 млн руб. Общая начальная цена семи аукционов — 387 млн руб.