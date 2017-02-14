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14 февраля, вторник
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ПУЛЬС
В Уфе на АЗС "Лукойл" подорожал бензин марки АИ-95// 14.02.2017
Стоимость бензина этой марки составляет 39,7 руб.
В Уфе на АЗС «Лукойл-Уфанефтепродукт» бензин марки АИ-95 стал дороже, сообщает «Башинформ». В настоящее время стоимость этого вида бензина составляет 39,7 руб.
При этом стоимость бензина других марок осталась прежней.
В январе на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 и АИ-92 «Экто» стал дороже на 20 копеек, цена составила 35,4 руб и 35,8 руб соответственно. Бензин марки АИ-90 стал дороже на 30 коп. – до 39,40 руб.
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