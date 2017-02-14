14 февраля, вторник
ПУЛЬС

В Уфе насчитывается 493 тысячи автомобилей

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.02.2017
Личный транспорт есть у каждого второго жителя города.

По данным на 1 января в Уфе насчитывается 493 тысячи автомобилей, из них более 80 процентов легковые. Такую информацию озвучил сегодня глава администрации города Ирек Ялалов на утренней оперативке. Иными словам, личный автотранспорт есть почти каждого второго уфимца.
- За последние 15 лет количество автомобилей выросло в два раза, - уточнил Ялалов.
Для улучшения организации дорожного движения в городе в мэрии создадут специализированное управление. Сегодня Ялалов поручил своим заместителям продумать, как лучше организовать эту структуру.

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