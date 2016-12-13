В Башкирии без работы больше всего женщин со средним профобразованием

Наталья КУЗНЕЦОВА

Большинство уволились с прежнего места работы по собственному желанию.

Минтруда и соцзащиты населения Башкирии опубликовал статистические данные о ситуации по безработице в республике. Из зарегистрированных в центрах занятости граждан больше всего в возрасте от 25 до 29 лет, а также предпенсионного возраста – примерно по 11 процентов.

Среди безработныых больше женщин – их более 60,5 процента от общего числа ищущих работу. Образование у большей части из них среднее и начальное професиональное – 48,6 процента. У 29 процентов безработных есть диплом вуза. На базе 11 и 9 классов образования ищут работы 15,4 и 6,3 процента граждан. Не имеют образования вообще 0,7 процента.

Большнство безработных горожане – их 59,8 процента. Более 52,8 процента граждан уволились с предыдущего места работы по собственному желанию.

- потеряли работу в связи с ликвидацией организаций более 21 процента,

- по соглашению сторон уволены 7,3 процента.

Всего с начала года безработными стали более 45 тысяч жителей республики, что на 8% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

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