В Башкирии под риском увольнения более девяти тысяч человек

Наталья КУЗНЕЦОВА

Большая их часть находятся в простое по инициативе администраций предприятий и организаций.

Фото: pozhalovatsja.ru

По состоянию на начало декабря, под риском увольнения в Башкирии находится 9077 человек, говорится в материалах министерства труда и социальной защиты населения республики.

Из них в простое по инициативе администраций находятся 73 человека.На неполный рабочий день переведены 3 827 человек, получили отпуск по соглашению сторон10 человек, предполагаеся к увольнению более 5,1 тысяч человек.

С начала года было уволено в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата организации более 18-ти тысяч человек. Из них трудоустроено чуть более половины. Вышли на пенсию 933 человека.