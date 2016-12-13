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13 декабря, вторник
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ПУЛЬС
В Башкирии под риском увольнения более девяти тысяч человек// 13.12.2016
Большая их часть находятся в простое по инициативе администраций предприятий и организаций.
Фото: pozhalovatsja.ru
По состоянию на начало декабря, под риском увольнения в Башкирии находится 9077 человек, говорится в материалах министерства труда и социальной защиты населения республики.
Из них в простое по инициативе администраций находятся 73 человека.На неполный рабочий день переведены 3 827 человек, получили отпуск по соглашению сторон10 человек, предполагаеся к увольнению более 5,1 тысяч человек.
С начала года было уволено в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата организации более 18-ти тысяч человек. Из них трудоустроено чуть более половины. Вышли на пенсию 933 человека.
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