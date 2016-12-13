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13 декабря, вторник
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ПУЛЬС
Мэрия Уфы займет в банках 500 миллионов рублей// 13.12.2016
Банки будут отобраны по итогам пяти аукционов.
Администрация Уфы намерена оформить в банках пять невозобновляемых кредитных линий в общем объеме 500 млн руб. Информация о проведении 9 января пяти тендеров опубликовано на официальном сайте госзакупок. Кредитные линии по 100 млн руб. каждая будут открыты на срок от 54 до 66 месяцев под не более 15% годовых. Общая начальная цена всех аукционов – 378,75 млн руб. Источник финансирования – бюджет республики.
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