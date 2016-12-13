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13 декабря, вторник
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ПУЛЬС
Татфондбанк ограничил выдачу вкладов в Башкирии// 13.12.2016
В Уфе вкладчики могут получить не более 15 тыс. рублей в сутки.
Татфондбанк ввел ограничения на выдачу вкладов в целом по стране, в том числе и в Башкирии, сообщает агентство «Башинформ». В Уфе вкладчики максимально в сутки могут получить не более 15 тыс. руб. Для того, чтобы досрочно снять свыше этой суммы необходимо оставить предварительную заявку.
Также с 10 декабря суббота является выходным днем для подразделений банка, кроме головного офиса в Казани по улице Чернышевского и дополнительного — на ул. Зорге, а также операционных офисов в Нижнекамске, Уфе, Нефтекамске и филиала в Санкт-Петербурге. Для них по субботам установлен рабочий день с 9 до 15 часов.
В будние дни банк будет режим работы останется прежним.
7 декабря Правительство Татарстана начало переговоры с Банком России о финансовом оздоровлении второго по величине банка республики — Татфондбанка. Активы банка составляют 218 млрд рублей, собственный капитал — 29,4 млрд рублей.
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