В Башкирии птицефабрику «Чермасан» продают за 30,64 миллиона

Ольга КОРЗИК

Аукцион состоится 15 декабря

В Башкирии на продажу выставлено ООО «Чермасан». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений республики. На продажу выставлена 100% доля в уставном капитале.

Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. В ее собственности находится объекты недвижимости общей площадью 35,92 тыс. кВ. м., в том числе административное здание, цех переработки, заправочная станция, птичники и т.д. Общая площадь земельных участков под объектами недвижимости составляет 162,19 га. Часть объектов имеют обременение. Уставный капитал компании – 30,1 млн руб.

Аукцион состоятся 15 декабря. Начальная стоимость лота – 30,64 млн руб. Торги пройдут на повышение стоимости лота.