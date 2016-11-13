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ПУЛЬС
В Башкирии птицефабрику «Чермасан» продают за 30,64 миллиона// 13.11.2016
Аукцион состоится 15 декабря
В Башкирии на продажу выставлено ООО «Чермасан». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений республики. На продажу выставлена 100% доля в уставном капитале.
Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. В ее собственности находится объекты недвижимости общей площадью 35,92 тыс. кВ. м., в том числе административное здание, цех переработки, заправочная станция, птичники и т.д. Общая площадь земельных участков под объектами недвижимости составляет 162,19 га. Часть объектов имеют обременение. Уставный капитал компании – 30,1 млн руб.
Аукцион состоятся 15 декабря. Начальная стоимость лота – 30,64 млн руб. Торги пройдут на повышение стоимости лота.
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