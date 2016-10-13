Башкирские депутаты не стали лишать пивные компании налоговых льгот

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

За три года бюджет республики недополучит 145 миллионов рублей.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В ноябре 2015 года депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который освобождал предприятия по производству пива от налога на имущество. Действие данной льготы предусмотрено на трехлетний период, начиная с 1 января 2016 года. Министр финансов республики Рида Субханкулова тогда пояснила, что бюджет Башкирии имеет большие потери в связи с тем, что снижается производство пива почти на 30%.

- В 2015 году республика потеряла около 1,5 млрд рублей акцизов на пиво. В хорошие годы (регион) от пива получал до 6 млрд рублей, в этом году мы ожидаем около четырех, - отметила во время рассмотрения данной инициативы министр финансов региона.

Напомним, что «пивной» закон освободил от уплаты налога на имущество два предприятия – турецкий «Efes» с производством в Уфе и голландский «Heineken» в Стерлитамаке.



Сегодня на заседании комитета по бюджетной политике Госсобрания республики депутат Рамиль Бигнов предложил отменить данную льготу, однако не нашел поддержки у своих коллег.

- Мое предложение исходило из того, что если я уж стал автором законопроекта, отменяющего транспортный налог для многодетных семей (Медиакорсеть писала, что данная инициатива для бюджета могла обойтись в сумму 25 миллионов рублей), должен был представить альтернативу. Поэтому и было предложено отменить эту льготу для производителей пива. За три года казна республики из-за нее недосчитается 140 миллионов рублей, - отметил Рамиль Бигнов. – При этом, в качестве причины называют, что пивные заводы будут больше производить продукции и соответственно больше будет акцизов. Приводят пример, что на 6,8% подняли акцизы. Однако никто не говорит, что на 5% акцизы на пиво повысились по всей стране, и это произошло не за счет увеличения объемов производства. И не надо забывать, что дивиденды эти компании платят не в Башкирии или России, а своим хозяевам за рубежом.

Депутата Госсобрания также возмущает тот факт, что с одной стороны мы постоянно говорим о здоровье населения, молодого поколения, о вреде потребления алкоголя, проводим конкурсы на определение трезвого села, а с другой стороны сами же его коллеги этому потворствуют.

- Министр финансов республики, выступая перед нами говорит, что эти два производителя в этих преференциях особо и не нуждаются, - продолжает Бигнов. – По ее словам эти льготы были введены в качестве жеста доброй воли, чтобы показать инвестиционную привлекательность региона, и чтобы предприятия и дальше работали на территории республики. Это совершенно неаргументированное обоснование. Пивзаводы никуда не уйдут, имея такие прибыли. Мое предложение было в итоге отложено. Странная позиция коллег - отказать в льготах многодетным семьям, а пивным заводам их наоборот дать.

К сожалению, политобозреватель Медиакорсети не смог присутствовать на заседании комитета парламента, чтобы уточнить позицию депутатов и представителей минфина по данной инициативе Рамиля Бигнова. Обсуждение этого и других законопроектов прошло без присутствия журналистов, которых сегодня по какой-то причине не пригласили на заседание. Причины закрытого для СМИ рассмотрения пакета бюджетных документов на ближайшие три года и других законов нам пока выяснить не удалось.