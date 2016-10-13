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13 октября, четверг
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ПУЛЬС
Башкирские депутаты не стали лишать пивные компании налоговых льгот// 13.10.2016
За три года бюджет республики недополучит 145 миллионов рублей.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В ноябре 2015 года депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который освобождал предприятия по производству пива от налога на имущество. Действие данной льготы предусмотрено на трехлетний период, начиная с 1 января 2016 года. Министр финансов республики Рида Субханкулова тогда пояснила, что бюджет Башкирии имеет большие потери в связи с тем, что снижается производство пива почти на 30%.
- В 2015 году республика потеряла около 1,5 млрд рублей акцизов на пиво. В хорошие годы (регион) от пива получал до 6 млрд рублей, в этом году мы ожидаем около четырех, - отметила во время рассмотрения данной инициативы министр финансов региона.
Напомним, что «пивной» закон освободил от уплаты налога на имущество два предприятия – турецкий «Efes» с производством в Уфе и голландский «Heineken» в Стерлитамаке.
Депутата Госсобрания также возмущает тот факт, что с одной стороны мы постоянно говорим о здоровье населения, молодого поколения, о вреде потребления алкоголя, проводим конкурсы на определение трезвого села, а с другой стороны сами же его коллеги этому потворствуют.
К сожалению, политобозреватель Медиакорсети не смог присутствовать на заседании комитета парламента, чтобы уточнить позицию депутатов и представителей минфина по данной инициативе Рамиля Бигнова. Обсуждение этого и других законопроектов прошло без присутствия журналистов, которых сегодня по какой-то причине не пригласили на заседание. Причины закрытого для СМИ рассмотрения пакета бюджетных документов на ближайшие три года и других законов нам пока выяснить не удалось.
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