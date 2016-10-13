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13 октября, четверг
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ПУЛЬС
На деревянные дома дадут ипотеку под ставку не выше 12 %// 13.10.2016
Это станет возможно по новой программе льготного кредитования.
Фото: https://upload.wikimedia.org
Минпромторг России намерен внедрить программу льготного кредитования для деревянного строительства. Об этом сообщает портал RT со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Этот механизм планируется ввести в действие по аналогии с программой кредитов для новостроек, которая уже работает.
— Текущий механизм льготного кредитования на рынке жилья предусматривает, что потенциальный покупатель может взять кредит на приобретение квартиры в новостройке в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге на сумму до 8 миллионов рублей и не более 3 миллионов рублей для других регионов. Ставка по кредитам в рамках программы не превышает 12 процентов годовых, разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство, — пояснил Евтухов.
Евтухов сообщил, что минпромторг уже активно прорабатывает вопрос с банковскими и страховыми институтами. Он также отметил, что под льготную ипотеку могут попасть не только частные постройки из дерева, но и квартиры в малоэтажных домах (один-три этажа). Они должны быть построены не из привычных кирпича и бетона, а из древесных материалов.
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