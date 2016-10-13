|
13 октября, четверг
|
ПУЛЬС
Расходы на здравоохранение в Росссии планируют сократить более чем на треть// 13.10.2016
Минфин опубликовал проект бюджета на следующий год.
Правительство России решило сократить расходы на здравоохранение в 2017 году на 33 процента, сообщает портал finanz.ru со ссылкой на данные проекта бюджета.Минфин опубликовал вчера, 12 октября, проект бюджета на 2017 год.
Согласно проекта, общий объем расходов на здравоохранение составит 362 миллиарда рублей. Это на 182 миллиарда рублей меньше, чем в этом году.
- на стационарную медицинскую помощь расходы сократятся на 39 процентов - с 243 до 148 миллиардов
- на амбулаторную помощь гражданам - в 1,7 раза - с 113,4 до 68,995 миллиарда.
- на санитарно-эпидемиологическое благополучие - на 16 процентов - с 17,473 до 14,68 миллиарда.
- на прикладные исследования расходы урезаны на 21 процент - до 16,028 миллиарда
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии отказались отменить транспортный налог для многодетных семей
13.10.2016 // ФОТОФАКТ
Анна Ахматова написала о лужах в Уфе
13.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Жительница Сипайлово просит отловить бродячих собак
13.10.2016 // МОЛНИЯ
Вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин стал президентом «Башнефти»
13.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии завершили проверку по факту самоубийства следователя
13.10.2016 // ПЕРСОНА
Оставит ли «Роснефть» социальные проекты «Башнефти»?
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте