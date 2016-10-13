Расходы на здравоохранение в Росссии планируют сократить более чем на треть

Наталья КУЗНЕЦОВА

Минфин опубликовал проект бюджета на следующий год.

Правительство России решило сократить расходы на здравоохранение в 2017 году на 33 процента, сообщает портал finanz.ru со ссылкой на данные проекта бюджета.Минфин опубликовал вчера, 12 октября, проект бюджета на 2017 год.

Согласно проекта, общий объем расходов на здравоохранение составит 362 миллиарда рублей. Это на 182 миллиарда рублей меньше, чем в этом году.

- на стационарную медицинскую помощь расходы сократятся на 39 процентов - с 243 до 148 миллиардов

- на амбулаторную помощь гражданам - в 1,7 раза - с 113,4 до 68,995 миллиарда.

- на санитарно-эпидемиологическое благополучие - на 16 процентов - с 17,473 до 14,68 миллиарда.

- на прикладные исследования расходы урезаны на 21 процент - до 16,028 миллиарда