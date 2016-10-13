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13 октября, четверг
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ПУЛЬС
Ведомости: В «Башнефти» полностью сменится руководство// 13.10.2016
«Роснефть» не планирует оставить ни одного из нынешних руководителей компании.
Сегодня, 13 октября, совет директоров «Башнефти» досрочно освободит от должности президента-председателя компании Александра Корсика. Ожидается, что новым руководителем компании станет вице-президент «Роснефти» по энергетике, бывший замминистра энергетики РФ Андрей Шишкин, контракт с которым будет заключен на пять лет. Также в повестке дня - прекращение работы действующего правления компании и избрание его нового состава, а также вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров "Башнефти".
По данным "Ведомостей", никто из нынешних руководителей (Александр Корсик, Кирилл Андрейченко, Владислав Поздышев, Михаил Ставский, Денис Станкевич, Игорь Марченко, Алексей Лисовенко) в компании не останется.
Как сообщили источники «Ведомостей», в списке новых кандидатов состоят вице-президент по правовому обеспечению бизнеса «Роснефти» Наталия Минчева, директор департамента кадров «Роснефти» Андрей Судаков, вице-президент, главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев, первый замруководителя направления трейдинга нефти и нефтепродуктов «Роснефти» Денис Нырков, директор департамента сводного планирования и отчетности «Роснефти» Ростислав Латыш и назначенный финдиректором «Итеры» в 2013 г. Сергей Лобачев.
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