Башкирия заказала маркетинговый план продвижения туристских возможностей

Ольга КОРЗИК

На эти цели из бюджета могут выделить 1,7 млн рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму на конкурсе 31 октября отберет компанию, с которой заключит контракт на разработку маркетингового плана продвижения туристских возможностей республики на внутреннем и международном рынках.

Победителю к 15 декабря этого года необходимо разработать стратегию развития туристского продукта Башкирии. Для этого ему предстоит изучить существующие туристические потоки, проанализировать туристический потенциал региона (изучить наличие развивающихся туристических кластеров, наличие туристического продукта операторов, анализ состояния объектов туристической инфраструктуры). Ему также нужно подготовить экспертную оценку туристического продукта: опросить представителей туристических операторов и агентств с целью выявления возможных точек роста или основных точек развития туристического продукта.

На эти цели из бюджета региона готовы выделить 1,7 млн руб.