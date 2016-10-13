|
13 октября, четверг
|
ПУЛЬС
Башкирия заказала маркетинговый план продвижения туристских возможностей// 13.10.2016
На эти цели из бюджета могут выделить 1,7 млн рублей.
Фото: Кристина Дейнеко
Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму на конкурсе 31 октября отберет компанию, с которой заключит контракт на разработку маркетингового плана продвижения туристских возможностей республики на внутреннем и международном рынках.
Победителю к 15 декабря этого года необходимо разработать стратегию развития туристского продукта Башкирии. Для этого ему предстоит изучить существующие туристические потоки, проанализировать туристический потенциал региона (изучить наличие развивающихся туристических кластеров, наличие туристического продукта операторов, анализ состояния объектов туристической инфраструктуры). Ему также нужно подготовить экспертную оценку туристического продукта: опросить представителей туристических операторов и агентств с целью выявления возможных точек роста или основных точек развития туристического продукта.
На эти цели из бюджета региона готовы выделить 1,7 млн руб.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.10.2016 // ПЕРСОНА
Оставит ли «Роснефть» социальные проекты «Башнефти»?
13.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Башкирский депутат устроил крупную аварию на трассе
13.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Владимира Путина удивила позиция правительства по покупке «Башнефти» «Роснефтью»
13.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Башкирии
13.10.2016 // ПУЛЬС
Владимир Путин: Башкирия сохранит влияние на «Башнефть»
12.10.2016 // ПУЛЬС
"Роснефть" купила контрольный пакет акций "Башнефти"
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте