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13 октября, четверг
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ПУЛЬС
Владимир Путин: Башкирия сохранит влияние на «Башнефть»// 13.10.2016
Президент России отметил, что федеральному центру небезразлична позиция региона.
Фото: http://static.kremlin.ru/
Башкирия сохранит рычаги влияния на «Башнефть» после покупки контрольного пакета башкирской компании «Роснефтью». Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Интерфакс.
- Нам не безразлична позиция Башкортостана, нашего федерального партнера, у которого находится значительная часть пакета «Башнефти», который прямо обратился к нам с просьбой сохранить их влияние на управление этим пакетом, — сказал он. - В такой конструкции (покупка «Роснефтью» - прим.ред.) — это тоже возможно.
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