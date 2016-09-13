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13 сентября, вторник
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ПУЛЬС
Уфе не хватает инженеров, технологов и слесарей// 13.09.2016
Работодатели готовы рассматривать иногородних соискателей.
Уфимским работодателям не хватает специалистов технических специальностей, сообщает портал по поиску работы и сотрудников Superjob.ru.
Однако желающих работать в этой сфере в городе не достаточно. В связи с этим на половину вакансий (53%) работодатели готовы рассматривать иногородних соискателей. По данным Superjob.ru, самыми активными работодателями в сфере промышленности и производства на начало сентября являются компании "Технодинамика", "Башмебель-плюс", "ИПП Новые технологии". Чаще всего работодатели этой сферы деятельности ищут инженеров, технологов и слесарей.
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