Уфе не хватает инженеров, технологов и слесарей

Ольга КОРЗИК

Работодатели готовы рассматривать иногородних соискателей.

Уфимским работодателям не хватает специалистов технических специальностей, сообщает портал по поиску работы и сотрудников Superjob.ru.

Однако желающих работать в этой сфере в городе не достаточно. В связи с этим на половину вакансий (53%) работодатели готовы рассматривать иногородних соискателей. По данным Superjob.ru, самыми активными работодателями в сфере промышленности и производства на начало сентября являются компании "Технодинамика", "Башмебель-плюс", "ИПП Новые технологии". Чаще всего работодатели этой сферы деятельности ищут инженеров, технологов и слесарей.