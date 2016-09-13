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13 сентября, вторник
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ПУЛЬС
В Башкирии решили приватизировать Фонд жилищного строительства// 13.09.2016
Указ об его исключении из перечня стратегических предприятий подписал глава региона Рустэм Хамитов.
Фото: Кристина Дейнеко
Рустэм Хамитов своим указом исключил из перечня стратегических предприятий Фонд жилищного строительства РБ (ФЖС) и институт БашНИИстрой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
О планах акционирования ФЖС стало известно летом прошлого года. Как сообщала газета «КоммерсантЪ», реорганизация была вызвана необходимостью погашения крупных кредитов. Банки отказывали застройщику в выдаче новых кредитов, а собственных средств не хватало. Из-за этого ФЖС в частности не мог приступить к строительству комплексов «Гагарин», «Динамо», «Аврора» и «Альтаир» в Уфе.
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