13 сентября, вторник
ПУЛЬС

В Башкирии решили приватизировать Фонд жилищного строительства

Наталья КУЗНЕЦОВА // 13.09.2016
Указ об его исключении из перечня стратегических предприятий подписал глава региона Рустэм Хамитов.

Фото: Кристина Дейнеко

Рустэм Хамитов своим указом исключил из перечня стратегических предприятий Фонд жилищного строительства РБ (ФЖС) и институт БашНИИстрой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О планах акционирования ФЖС стало известно летом прошлого года. Как сообщала газета «КоммерсантЪ», реорганизация была вызвана необходимостью погашения крупных кредитов. Банки отказывали застройщику в выдаче новых кредитов, а собственных средств не хватало. Из-за этого ФЖС в частности не мог приступить к строительству комплексов «Гагарин», «Динамо», «Аврора» и «Альтаир» в Уфе.

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