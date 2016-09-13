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ПУЛЬС

В Башкирии открылось 25 офисов «единого окна» ОСАГО

Ольга КОРЗИК // 13.09.2016
К системе «единого агента» подключилось 17 страховых компаний.

В Башкирии заработало 25 офисов новой системы «единого агента», где можно получить полис ОСАГО, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

6 офисов открылось в Уфе, по одному - в городах Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, Кумертау, а также в Белорецком, Учалинском, Бирском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах.

Всего к системе «единого агента» подключились 17 страховых компаний, в том числе «Росгострах», «ЭРГО», «ВСК», «ПАРИ», «Ингосстрах», «Согаз», «РЕСО-гарантия», «МАКС», «Энергогарант», «Альфастрахование», «Объединенная страховая компания», «Мегарусс-Д», «НАСКО», «Сургутнефтегаз», «Югория», «Проминстрах», «БАСК».

Напомним, что суть проекта «Единый агент» в том что, обращаясь в любую страховую компанию можно приобрести страховой продукт не только этого страховщика, но и любого другого входящего в РСА. При этом выбор компании страховщика будет определяться автоматически по номеру ПТС. Урегулирование убытков будет происходить в обычном режиме.

Ниже преведены адреса, где вы можете получить ОСАГО с помощью "единого агента":

Уфа

Росгосстрах: Карла Маркса, 46; Правды, 23.

ЭРГО:  Мустая Карима, 41.

ВСК: Кирова, 89.

ПАРИ: Чернышевского,  10А.

Ингосстрах: Карла Маркса, 49.

МАКС: Владивостокская, 12. 

СОГАЗ: Чернышевского, 97. 

РЕСО-гарантия: Революционная, 70/1.

Альфастрахование: Революционная, 70/1.

Объединенная страховая компания: Комсомольская, 159/1.

Мегарусс-Д: Российская, 94/3.

Национальная страховая компания "Татарстан": Пушкина, 43.

Сургутнефтегаз: Карла Марска, 5/1.

Югория: Зорге, 70/2

Проминстрах: Гоголя, 36.

Бирск: 

Национальная страховая компания "Татарстан": Мира, 22А

Салават

Национальная страховая компания "Татарстан": Калинина, 39

Стерлитамак

Мегарусс-Д: Коммунистическая, 85

Кумертау

Россгострах: Пушкина, 19

Нефтекамск

Мегарусс-Д: Янаульская,1 А

Белорецкий район

БАСК: г. Белорецк, Ленина, 28.

Кармаскалинский район: 

Национальная страховая компания "Татарстан": село Кармаскалы, Кирова, 42/2.

Кушнаренковский район: 

Национальная страховая компания "Татарстан": село  Кушнаренково, Большевистская, 26. 

Учалинский район: 

Энергогарант: Учалы, Ленина, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

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