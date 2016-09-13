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ПУЛЬС
В Башкирии открылось 25 офисов «единого окна» ОСАГО// 13.09.2016
К системе «единого агента» подключилось 17 страховых компаний.
В Башкирии заработало 25 офисов новой системы «единого агента», где можно получить полис ОСАГО, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).
6 офисов открылось в Уфе, по одному - в городах Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, Кумертау, а также в Белорецком, Учалинском, Бирском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах.
Всего к системе «единого агента» подключились 17 страховых компаний, в том числе «Росгострах», «ЭРГО», «ВСК», «ПАРИ», «Ингосстрах», «Согаз», «РЕСО-гарантия», «МАКС», «Энергогарант», «Альфастрахование», «Объединенная страховая компания», «Мегарусс-Д», «НАСКО», «Сургутнефтегаз», «Югория», «Проминстрах», «БАСК».
Напомним, что суть проекта «Единый агент» в том что, обращаясь в любую страховую компанию можно приобрести страховой продукт не только этого страховщика, но и любого другого входящего в РСА. При этом выбор компании страховщика будет определяться автоматически по номеру ПТС. Урегулирование убытков будет происходить в обычном режиме.
Ниже преведены адреса, где вы можете получить ОСАГО с помощью "единого агента":
Уфа
Росгосстрах: Карла Маркса, 46; Правды, 23.
ЭРГО: Мустая Карима, 41.
ВСК: Кирова, 89.
ПАРИ: Чернышевского, 10А.
Ингосстрах: Карла Маркса, 49.
МАКС: Владивостокская, 12.
СОГАЗ: Чернышевского, 97.
РЕСО-гарантия: Революционная, 70/1.
Альфастрахование: Революционная, 70/1.
Объединенная страховая компания: Комсомольская, 159/1.
Мегарусс-Д: Российская, 94/3.
Национальная страховая компания "Татарстан": Пушкина, 43.
Сургутнефтегаз: Карла Марска, 5/1.
Югория: Зорге, 70/2
Проминстрах: Гоголя, 36.
Бирск:
Национальная страховая компания "Татарстан": Мира, 22А
Салават
Национальная страховая компания "Татарстан": Калинина, 39
Стерлитамак
Мегарусс-Д: Коммунистическая, 85
Кумертау
Россгострах: Пушкина, 19
Нефтекамск
Мегарусс-Д: Янаульская,1 А
Белорецкий район
БАСК: г. Белорецк, Ленина, 28.
Кармаскалинский район:
Национальная страховая компания "Татарстан": село Кармаскалы, Кирова, 42/2.
Кушнаренковский район:
Национальная страховая компания "Татарстан": село Кушнаренково, Большевистская, 26.
Учалинский район:
Энергогарант: Учалы, Ленина, 5.
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