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13 сентября, вторник
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ПУЛЬС
Мэрия Уфы возьмет в кредит 340 миллионов рублей// 13.09.2016
Эти деньги будут направлены на погашение дефицита городского бюджета.
Администрация Уфы планирует привлечь кредитные средства на погашение дефицита городского бюджета.
Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, мэрия по итогам четырех аукционов 3 октября отберет банки, в которых откроет четыре невозобновляемые кредитные линии. Их общий объем — 340 млн руб: две линии — по 100 млн руб каждая, еще две — по 70 млн руб.
Кредиты будут привлечены на 35-57 месяцев под не более 15% годовых.
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