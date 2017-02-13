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13 февраля, понедельник
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ПУЛЬС
В Башкирии непрофильные услуги бюджетных организаций передадут на аутсорсинг// 13.02.2017
Таким образом планируется повысить качество услуг и сформировать рынок в этой сфере.
Фото: Кристина Дейнеко
Непрофильные услуги бюджетных организаций решено передать на аутсорсинг. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на региональный Минфин. Сейчас этим вопросом занимается специальная рабочая группа, в состав которой включены представители аппарата правительства, нескольких министерств, включая сам Минфин.
Подобная практика уже применяется в частности во многих школах Уфы, где отказались от приготовления еды в столовых. Теперь она должна распространиться по всей республике.
- По данным минфина, предварительно заявки на участие подали около двухсот предприятий всех форм собственности, - говорится в сообщении. - Пока главная проблема – как довезти еду до отдаленных школ. По расчетам ведомства везти обед более чем за 50 км от райцентра – убыточно.
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