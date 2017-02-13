В Башкирии непрофильные услуги бюджетных организаций передадут на аутсорсинг

Наталья КУЗНЕЦОВА

Таким образом планируется повысить качество услуг и сформировать рынок в этой сфере.

Фото: Кристина Дейнеко

Непрофильные услуги бюджетных организаций решено передать на аутсорсинг. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на региональный Минфин. Сейчас этим вопросом занимается специальная рабочая группа, в состав которой включены представители аппарата правительства, нескольких министерств, включая сам Минфин.

- Мы работаем по трем основным направлениям – питание, транспортные услуги и уборка. - рассказала министр финансов Башкирии Рида Субханкулова. - Об экономии бюджетных средств речи не идет – мы знаем, что местами рентабельность будет невысокая, поэтому готовы на первых этапах даже субсидировать часть услуг. Мы сейчас говорим о систематизации и повышении качества предоставления услуг, о создании новых частных предприятий, которых в республике пока маловато, о создании рынка в этой сфере. Если мы этот рынок сегодня не создадим, придут соседи, которые работают быстрее. Год-два-три, и этот рынок пополнится людьми.

Подобная практика уже применяется в частности во многих школах Уфы, где отказались от приготовления еды в столовых. Теперь она должна распространиться по всей республике.

- По данным минфина, предварительно заявки на участие подали около двухсот предприятий всех форм собственности, - говорится в сообщении. - Пока главная проблема – как довезти еду до отдаленных школ. По расчетам ведомства везти обед более чем за 50 км от райцентра – убыточно.