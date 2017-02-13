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13 февраля, понедельник
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ПУЛЬС
В центре Уфы построят 18-ти этажные дома// 13.02.2017
Утвержден проект планировки и межевания квартала №535.
Фото: Кристина Дейнеко
Администрация Уфы согласовала проект планировки и проект межевания квартала №535, ограниченного улицами Коммунистической, Новомостовой, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. Соответствующее постановление 8 февраля подписал глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Документ опубликован на официальном сайте мэрии города. Заказчиком проекта выступило – ОАО «Инвестиционный фонд жилищного строительства».
Как следует из документа, на территории общей площадью 11,8 га планируется строительство многоквартирных домов от 9 до 18 этажей общим проектируемым жилым фондом 94,8 тыс. кв. м., подземных парково на 1,56 тыс. мест, дошкольных образовательных учреждений на 160 мест, апартотеля на 312 номеров. До начала строительства будет снесена существующая застройка. В документе отмечается, что объект культурного наследия – усадьба Першиных – будет сохранен.
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