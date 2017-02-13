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13 февраля, понедельник
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ПУЛЬС
В Башкирии в 2017 году на весенне–полевые работы выделят 930 миллионов// 13.02.2017
Это меньше, чем в прошлом году.
Фото: http://glavarb.ru
В Башкирии в 2017 на проведение весенне-полевых работ планируется выделить 930 млн руб. господдержки. Об этом рассказал глава региона Рустэм Хамитов. Он отметил, что на несвязную поддержку будет выделено 500 млн руб., на молоко – 300 млн руб., на минеральные удобрение – 80 млн руб., а на элитные семена – 52 млн руб.
- Это меньше, чем в прошлом году, таковы пока возможности бюджета. Но в сегодняшних условиях это тоже ощутимая поддержка. Важно повысить персональную ответственность руководителей за эффективное использование выделяемых бюджетных ресурсов, - сказал глава региона.
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