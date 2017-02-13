В Башкирии в 2017 году на весенне–полевые работы выделят 930 миллионов

Ольга КОРЗИК

Это меньше, чем в прошлом году.

Фото: http://glavarb.ru

В Башкирии в 2017 на проведение весенне-полевых работ планируется выделить 930 млн руб. господдержки. Об этом рассказал глава региона Рустэм Хамитов. Он отметил, что на несвязную поддержку будет выделено 500 млн руб., на молоко – 300 млн руб., на минеральные удобрение – 80 млн руб., а на элитные семена – 52 млн руб.

- Это меньше, чем в прошлом году, таковы пока возможности бюджета. Но в сегодняшних условиях это тоже ощутимая поддержка. Важно повысить персональную ответственность руководителей за эффективное использование выделяемых бюджетных ресурсов, - сказал глава региона.