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ПУЛЬС

В России не ожидается изменений в системе налогообложения - Орешкин

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 13.01.2017
После 2018 года налоговая система для бизнеса должна становиться проще и легче

Фото: gaidarforum.ru

Никаких серьезных и кардинальных изменений налоговой системы не будет, то есть все изменения – плавные. Об этом заявил  Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос о контурах налоговой системы после 2018 года, сообщает РИА «Новости».

- Она должна становиться проще и легче для бизнеса, который работает в легальной сфере, в вопросах, связанных со стимулированием инвестиций и инноваций, экспорта и структурного увеличения занятости, - отметил Орешкин. - Серьезного изменения налогообложения для физических лиц не предполагается. Прогрессивная шкала НДФЛ в министерстве не обсуждается. 

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