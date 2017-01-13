В России не ожидается изменений в системе налогообложения - Орешкин

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

После 2018 года налоговая система для бизнеса должна становиться проще и легче

Фото: gaidarforum.ru

Никаких серьезных и кардинальных изменений налоговой системы не будет, то есть все изменения – плавные. Об этом заявил Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос о контурах налоговой системы после 2018 года, сообщает РИА «Новости».