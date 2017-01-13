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ПУЛЬС
В России не ожидается изменений в системе налогообложения - Орешкин// 13.01.2017
После 2018 года налоговая система для бизнеса должна становиться проще и легче
Фото: gaidarforum.ru
Никаких серьезных и кардинальных изменений налоговой системы не будет, то есть все изменения – плавные. Об этом заявил Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос о контурах налоговой системы после 2018 года, сообщает РИА «Новости».
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