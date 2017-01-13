В Башкирии торговые сети пытаются обойти федеральные законы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Мониторинг выявил недобросовестные практики с их стороны при вновь заключаемых договорах поставки.

Фото: Кристина Дейнеко

Летом прошлого года Государственная Дума приняла ряд законов, которые с 2017 года существенно меняют отношения между товаропроизводителями и торговыми сетями. Их смысл – запретить дискриминационные поборы с производителей. Также сокращаются сроки оплаты, фактическое исчисление которых будет с момента поступления товара. Снижен до 5 % максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков. При этом любые другие вознаграждения запрещены.

Однако в Башкирии проведенный предварительный мониторинг выявил недобросовестные практики со стороны торговых сетей при вновь заключаемых договорах поставки. Об этом шла речь на рабочем совещание в Госсобрании с участием депутатов и представителей заинтересованных ведомств.



– К нам уже поступают жалобы на попытки торговых сетей обойти закон и вновь переложить всю нагрузку на плечи местных производителей, – отметил спикер республиканского парламента Константин Толкачев. – Контрольные мероприятия по исполнению законодательства проходят по всей стране и будут проводиться в течение первого квартала 2017 года. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока наши местные производители прочно не займут прилавки супермаркетов, ведь в этом была основная цель внесения изменений в законодательство.

По мнению Толкачева, это важно для развития экономики на местах, наращивания налогооблагаемой базы, занятости населения.