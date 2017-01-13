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ПУЛЬС
В Башкирии торговые сети пытаются обойти федеральные законы// 13.01.2017
Мониторинг выявил недобросовестные практики с их стороны при вновь заключаемых договорах поставки.
Фото: Кристина Дейнеко
Летом прошлого года Государственная Дума приняла ряд законов, которые с 2017 года существенно меняют отношения между товаропроизводителями и торговыми сетями. Их смысл – запретить дискриминационные поборы с производителей. Также сокращаются сроки оплаты, фактическое исчисление которых будет с момента поступления товара. Снижен до 5 % максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков. При этом любые другие вознаграждения запрещены.
Однако в Башкирии проведенный предварительный мониторинг выявил недобросовестные практики со стороны торговых сетей при вновь заключаемых договорах поставки. Об этом шла речь на рабочем совещание в Госсобрании с участием депутатов и представителей заинтересованных ведомств.
По мнению Толкачева, это важно для развития экономики на местах, наращивания налогооблагаемой базы, занятости населения.
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