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ПУЛЬС
В центре Уфы квартал застроят многоэтажками// 13.01.2017
Администрация Уфы утвердила проект планировки и межевания квартала в границах улиц Заки Валиди, Аксакова, Пушкина и Гоголя.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов утвердил проект планировки и межевания участка в квартале улиц Заки Валиди, Аксакова, Пушкина и Гоголя. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.
Согласно документу, малоэтажная застройка в квартале будет снесена, а территорию застроят многоэтажками. Также планируются построить новые общежития Башгосуниверситета на улице Гоголя. Общежитие на улице Заки Валиди и столовая университета будут сохранены.
Застройщик должен будет отреставрировать памятники культуры на улицах Аксакова, 18 и 21. В последствиии здесь разместят предприятия обслуживания населения города. Будут также восстановлены памятники культуры на улице Гоголя, 13 и 21, которые являются жилыми домами.
В здании управления по физвоспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва РБ, на улице Аксакова 14/1, разместят детский сад на 50 мест.
Также согласно проекту, будет изменены красные линии на улицах Аксакова и Пушкина. На пересечении улиц Гоголя-Пушкина и Аксакова-Заки Валиди запроектированы подземные переходы. В квартале будет в общей сложности 730 машиномест, около 600 из них будут расположены в многоуровневых подземных стоянках.
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