|
14 января, суббота
|
ПУЛЬС
Глава Башкирии: Шульган-Таш должен стать магнитом для туристов// 13.01.2017
По мнению Рустэма Хамитова вокруг Каповой пещеры нужно создать всю инфраструктуру.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов 12 января во время рабочей поездки по Бурзянскому району посетил пещеру «Шульган-Таш» и провел совещание по развитию туризма в этом регионе. Там ему представили проект музейного комплекса Каповой пещеры. Главной целью его создания является направление сюда основного потока туристов для уменьшения антропогенного воздействия на микроклимат и наскальную живопись, а также сохранение уникального археологического комплекса пещеры и окружающего её культурного и природного ландшафта в первозданном виде.
Это связано в том числе с возрастающим потоком туристов. Только в 2016 году заповедник «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек. А с появлением музея и соответствующей инфраструктуры их число может возрасти до 100-150 тысяч человек.
Общая площадь комплекса составит 3,5 тысячи кв м. Он будет включать в себя копию пещеры, факсимиле наскальных рисунков в натуральную величину, экспозицию, посвященную истории этого уникального археологического объекта с древности до наших дней.
Рустэм Хамитов подчеркнул, что «Шульган-Таш» является уникальным объектом на территории республики.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.01.2017 // МОЛНИЯ
Общественники выиграли суд по делу "Кроношпана"
13.01.2017 // СПОРТ
В Уфе фанат футбола уволился из-за фото с Семаком
13.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов: Вы раздаёте участки, люди начинают их застраивать, кто во что горазд
13.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
По факту ползущей женщины в больнице Уфы возбудили уголовное дело
13.01.2017 // СПОРТ
Новый тренер соперника «Уфы» в Кубке России определился с составом
13.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Руководитель пресс-службы Уфы рассказал, как вывозится снег
13.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав
13.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
НТВ показал сюжет о блогере-бомже из Башкирии
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте