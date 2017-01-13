Глава Башкирии: Шульган-Таш должен стать магнитом для туристов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По мнению Рустэма Хамитова вокруг Каповой пещеры нужно создать всю инфраструктуру.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов 12 января во время рабочей поездки по Бурзянскому району посетил пещеру «Шульган-Таш» и провел совещание по развитию туризма в этом регионе. Там ему представили проект музейного комплекса Каповой пещеры. Главной целью его создания является направление сюда основного потока туристов для уменьшения антропогенного воздействия на микроклимат и наскальную живопись, а также сохранение уникального археологического комплекса пещеры и окружающего её культурного и природного ландшафта в первозданном виде.

Это связано в том числе с возрастающим потоком туристов. Только в 2016 году заповедник «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек. А с появлением музея и соответствующей инфраструктуры их число может возрасти до 100-150 тысяч человек.

Общая площадь комплекса составит 3,5 тысячи кв м. Он будет включать в себя копию пещеры, факсимиле наскальных рисунков в натуральную величину, экспозицию, посвященную истории этого уникального археологического объекта с древности до наших дней.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что «Шульган-Таш» является уникальным объектом на территории республики.