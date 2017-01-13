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ПУЛЬС

Глава Башкирии: Шульган-Таш должен стать магнитом для туристов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 13.01.2017
По мнению Рустэма Хамитова вокруг Каповой пещеры нужно создать всю инфраструктуру.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов 12 января во время рабочей поездки по Бурзянскому району посетил пещеру «Шульган-Таш» и провел совещание по развитию туризма в этом регионе. Там ему представили проект музейного комплекса Каповой пещеры. Главной целью его создания является направление сюда основного потока туристов для уменьшения антропогенного воздействия на микроклимат и наскальную живопись, а также сохранение уникального археологического комплекса пещеры и окружающего её культурного и природного ландшафта в первозданном виде.

Это связано в том числе с возрастающим потоком туристов. Только в 2016 году заповедник «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек. А с появлением музея и соответствующей инфраструктуры их число может возрасти до 100-150 тысяч человек.

Общая площадь комплекса составит 3,5 тысячи кв м. Он будет включать в себя копию пещеры, факсимиле наскальных рисунков в натуральную величину, экспозицию, посвященную истории этого уникального археологического объекта с древности до наших дней.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что «Шульган-Таш» является уникальным объектом на территории республики.

– Он должен как магнит притягивать не только науку, исследователей, но и туристов из разных уголков страны и из-за рубежа в том числе. Для этого нам здесь надо кое-что ещё доработать. Речь идёт, прежде всего, о создании инфраструктуры. То есть нужны места стоянок автомобилей, небольшие отельчики, – отметил Рустэм Хамитов. – Кроме того, мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру. Вокруг него, думаю, появятся и туристические объекты, и медовая деревня, и этнодеревня, и место для проведения культурных событий. Будет концертная площадка, трибуны для зрителей на 500-800 человек. Просматриваются и другие проекты – большие горнолыжные комплексы, пешеходные маршруты, сплав по реке. 

 

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