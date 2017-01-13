В Башкирии у садоводов никто земли отбирать не будет: Игорь Шеляков

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Руководитель управления Росреестра по РБ рассказал об итогах «дачной амнистии»

Фото: Азат Гиззатуллин

1 декабря 2015 года были внесены изменения в статью 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости». По мнению многих экспертов эти нормы по факту узаконили порядок отъема земельных участков более чем у 80% граждан России. В СМИ неоднократно обсуждалась эта тема и многие предрекали, что теперь можно отнимать и продавать с молотка земли, предоставленные гражданам под садоводство, огородничество, дачное хозяйство, ИЖС, ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и даже под гаражное строительство. Ситуацию мы попросили прояснить руководителя управления Росреестра по Башкирии Игоря Шелякова.

- Никто у садоводов земельные участки отбирать не собирается. Тем более, многие из них уже оформили свои участки в свою собственность. Например, в 2014 году в упрощенном порядке зарегистрировано прав 43 869,в 2015 году – 39 567, в 2016 году – 27 085, - отметил Игорь Шеляков. – Если даже гражданин, не воспользовался этим своим правом, то участки все равно оформлены на садовые товарищества и их никто не может забрать. Кроме того, закон не обязывает регистрировать недвижимое имущество, но без оформления документов правообладатель не вправе распоряжаться постройкой или земельным участком - продавать, дарить, завещать, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Наша справка:

Управлением Росреестра по РБ с начала действия закона «о дачной амнистии», то есть с 1 сентября 2006 года, в упрощенном порядке было зарегистрировано около 700 627 прав граждан: из них 416 660 - земельные участки, 166 671 - объекты недвижимого имущества и 117 296 - объекты индивидуального жилищного строительства. По ориентировочным данным, на территории республики под «дачную амнистию» подпадают более двух млн объектов, из них около миллиона земельных участков, представленных гражданам для ведения дачного, подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства, около полумиллиона индивидуальных жилых домов, около 200 тысяч индивидуальных гаражей.