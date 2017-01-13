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ПУЛЬС
В Башкирии у садоводов никто земли отбирать не будет: Игорь Шеляков// 13.01.2017
Руководитель управления Росреестра по РБ рассказал об итогах «дачной амнистии»
Фото: Азат Гиззатуллин
1 декабря 2015 года были внесены изменения в статью 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости». По мнению многих экспертов эти нормы по факту узаконили порядок отъема земельных участков более чем у 80% граждан России. В СМИ неоднократно обсуждалась эта тема и многие предрекали, что теперь можно отнимать и продавать с молотка земли, предоставленные гражданам под садоводство, огородничество, дачное хозяйство, ИЖС, ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и даже под гаражное строительство. Ситуацию мы попросили прояснить руководителя управления Росреестра по Башкирии Игоря Шелякова.
Наша справка:
Управлением Росреестра по РБ с начала действия закона «о дачной амнистии», то есть с 1 сентября 2006 года, в упрощенном порядке было зарегистрировано около 700 627 прав граждан: из них 416 660 - земельные участки, 166 671 - объекты недвижимого имущества и 117 296 - объекты индивидуального жилищного строительства. По ориентировочным данным, на территории республики под «дачную амнистию» подпадают более двух млн объектов, из них около миллиона земельных участков, представленных гражданам для ведения дачного, подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства, около полумиллиона индивидуальных жилых домов, около 200 тысяч индивидуальных гаражей.
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