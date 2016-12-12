В Башкирии сокращен прожиточный минимум

Наталья КУЗНЕЦОВА

Больше всего сэкономили на детях.

В Башкирии установлен прожиточный минимума за третий квартал 2016 года, сообщает пресс-служба правительства республики. Его величина на душу населения сократилась на 416 рублей – до 8423 рублей.

Больше всего прожиточный минимум сократили для детей – на 676 рублей, до 8342 рублей,

- для трудоспособного населения он сократился на 381 рубль –. до 8982 рублей,

- для пенсионеров – на 282 рубля, до 6885 рублей

- Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в республике и данных статистики об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, - уточняется в сообщении правительства.