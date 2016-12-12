|
12 декабря, понедельник
|
ПУЛЬС
В Башкирии сокращен прожиточный минимум// 12.12.2016
Больше всего сэкономили на детях.
В Башкирии установлен прожиточный минимума за третий квартал 2016 года, сообщает пресс-служба правительства республики. Его величина на душу населения сократилась на 416 рублей – до 8423 рублей.
Больше всего прожиточный минимум сократили для детей – на 676 рублей, до 8342 рублей,
- для трудоспособного населения он сократился на 381 рубль –. до 8982 рублей,
- для пенсионеров – на 282 рубля, до 6885 рублей
- Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в республике и данных статистики об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, - уточняется в сообщении правительства.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.12.2016 // МОЛНИЯ
Гончаренко назначен главным тренером московского ЦСКА
12.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе появилось 13 новых Снегурочек
12.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев
12.12.2016 // СПОРТ
Виктор Гончаренко покинул ФК «Уфа»
12.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии власти выдали школам автобусы без шипованной резины
12.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Башгоспедуниверситете прошла акция «Мы граждане России»
12.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Садоводов Башкирии просят оформить границы своих участков и права на них
12.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Власти Башкирии отберут авиакомпанию для перелетов Рустэма Хамитова
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте