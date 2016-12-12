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12 декабря, понедельник
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ПУЛЬС
Башкирия выставила на продажу госпакет «Уфимского хлебзавода № 7»// 12.12.2016
49% уставного капитала предприятия продадут за 5,1 млн рублей.
Министерство земельных и имущественных Башкирии назначило на 30 декабря торги по продаже 49% уставного капитала ОАО «Уфимский хлебзавод №7». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. За 960, 72 тыс. акций правительство рассчитывает получить 5,1 млн руб. Ранее на продажу этот госпакет не выставлялся.
В собственности предприятия находятся объекты недвижимости общей стоиомстью 2,75 тыс. кв. м., в том числе здание хлебозавода, склад, пристрой, магазин с проходной, сооружения в Уфе на Индустриальном шоссе, 28. Площадь земельных участков под объектами недвижимости общества составляет 6,6 тыс. кв.м. Часть недвижимого имущества находится в залоге.
51% предприятия принадлежит предпринимателю Алексею Крутову. В конце прошлого года он выкупил у правительства Башкирии 49% акций ОАО "Уфимский хлеб" за 33,6 млн руб.
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