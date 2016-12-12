В Уфе увеличилось количество вакансий на рынке труда: эксперты

Ольга КОРЗИК

Больше всего работодателям нужен рабочий персонал.

В Уфе в ноябре этого года по сравнению с началом года на 53% увеличилось число вакансий, отмечают эксперты рекрутингового портала Superjob. За год число предложений выросло на 46%. Больше всего работодателям столицы Башкирии нужен рабочий персонал – число предложений увеличилось в 2,4 раза. «Уфимское моторостроительное производственное объединение» предлагает заработную плату до 120 тыс. руб. токарю и фрезеровщику, слесарю механосборочных работ предприятие готово платить до 110 тыс. руб.

В 2,4 раза увеличилось количество предложений в сфере «строительство, проектирование, недвижимость». Лучшими предложениями стали вакансия «прораб» компании «Жилой квартал» с зарплатным предложением от 70 тыс. руб., «менеджер проектов «Энергетика, автоматизация» компании «УралПромбизнес» (заработная плата от 80 до 95 тыс. руб.), «инженер-проектировщик систем релейной защиты и автоматики» компании «Электрощит-Уфа» (от 50 до 80 руб.).

В два раза увеличилось число предложений в сфере промышленности и производства. Эксперты отмечают, что наибольший рост заметен в сегментах пищевой и авиационной промышленности. Размер заработных плат здесь достигает 95 тыс. руб. Так сеть «Магнит» готова заплатить заместителю директора группы гипермаркетов по собственному производству от 71 до 95 тыс. руб., компания «СибКом» от 65 тыс. руб. ведущему инженеру-програмисту АСУ ТП, «Девон-Групп» - от 60 тыс. руб. главному технологу производств масел и смазок.

Чуть менее (на 43%) выросли вакансии в сфере продаж. Лучшими предложениями по уровню заработных плат стали вакансия «менеджер по продажам химической продукции» компании «УфаХимПроект» с зарплатным предложением до 100 тыс. руб., «начальник отдела объектных продаж» группы компаний «Металл Профиль» (от 70 тыс. руб.) и «управляющий магазином» ZENDEN Group (от 70 тыс. руб.).

По данным экспертов, наиболее активен в поиске персонала малы и крупный бизнес: каждая четвертая вакансия открыта в компании с численностью персонала до 50 человек. 20% объявлений о поиске сотрудников разместили компании с числом сотрудников от 1000 до 5000; еще 19% - компании-гиганты, в которых работает более 5000 человек.