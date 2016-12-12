В Башкирии увеличивается стоимость лекарств

Злата ЗУКОВИЧ

Цены увеличились до 7,6 процентов.

Как сообщает Ufa-room со ссылкой на Башстат, с января по ноябрь 2016 года в республике ощутимо подорожали некоторые виды лекарств. Цены выросли с 1,3 до 7,6 процентов.

На 1,6 процентов подорожали Бромгексин, Диазолин, Нитроглицерни и Валидол, на 3,4 процента Ренни, Альмагель, Галазолин и настойка пустырника, на 5,1 процент подорожали Эссенциале форте и Левомеколь, на 7,6 процентов йод и Лоперамид.