В Уфе инновационные проекты будут представляться на протяжении двух дней

Злата ЗУКОВИЧ

Интерес к проектам проявили не только местные инвесторы.

13 и 14 декабря в технопарке Уфимского государственного нефтяного технического университета пройдут презентации инновационных проектов для инвесторов.

Венчурным инвесторам, экспертам, представителям региональной инновационной инфраструктуры, СМИ и органам региональной власти будут представлены проекты участников всех этапов акселерационной программы "Путеводитель по инновациям", предакселератора GenerationS и Ufa Startup Day, сообщили в пресс-службе правительства республики.

За два дня будет представлено 25 проектов. Интерес к проектам проявили не только местные инвесторы, но и инвесторы из Москвы и других регионов России.