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12 декабря, понедельник
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ПУЛЬС
В Уфе инновационные проекты будут представляться на протяжении двух дней// 12.12.2016
Интерес к проектам проявили не только местные инвесторы.
13 и 14 декабря в технопарке Уфимского государственного нефтяного технического университета пройдут презентации инновационных проектов для инвесторов.
Венчурным инвесторам, экспертам, представителям региональной инновационной инфраструктуры, СМИ и органам региональной власти будут представлены проекты участников всех этапов акселерационной программы "Путеводитель по инновациям", предакселератора GenerationS и Ufa Startup Day, сообщили в пресс-службе правительства республики.
За два дня будет представлено 25 проектов. Интерес к проектам проявили не только местные инвесторы, но и инвесторы из Москвы и других регионов России.
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