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12 декабря, понедельник
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ПУЛЬС
В Башкирии в 2016 году на содержание и ремонт дорог выделено более 15 млрд рублей// 12.12.2016
Такие данные озвучил заместитель премьер-министра правительства РБ Ильяс Муниров.
В текущем году на содержание и ремонт дорог в Башкирии выделено более 15 млрд руб. Такие данные озвучил заместитель премьер-министра правительства республики Ильяс Муниров на совещании по вопросам, связанным с оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления и территориальным развитием муниципальных образований региона.
По его словам, 8,7 млрд руб. выделено на дороги регионального и межмуниципального значения, еще 6,6 млрд руб. – на дороги местного значения. Он отметил, что за это время построено и реконструировано 53 км., отремонтировано 800 км. дорог, введено в эксплуатацию 50 мостов.
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