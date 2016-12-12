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ПУЛЬС

В Башкирии в 2016 году на содержание и ремонт дорог выделено более 15 млрд рублей

Ольга КОРЗИК // 12.12.2016
Такие данные озвучил заместитель премьер-министра правительства РБ Ильяс Муниров.

В текущем году на содержание и ремонт дорог в Башкирии выделено более 15 млрд руб. Такие данные озвучил заместитель премьер-министра правительства республики Ильяс Муниров на совещании по вопросам, связанным с оценкой эффективности деятельности органов местного самоуправления и территориальным развитием муниципальных образований региона.

 По его словам, 8,7 млрд руб. выделено на дороги регионального и межмуниципального значения, еще 6,6 млрд руб. – на дороги местного значения. Он отметил, что за это время построено и реконструировано 53 км., отремонтировано 800 км. дорог, введено в эксплуатацию 50 мостов. 

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