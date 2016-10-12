"Роснефть" купила контрольный пакет акций "Башнефти"

12.10.2016

Внешнеторговый оборот Башкирии сократился на 20 процентов В тройку ведущих торговых партнеров республики по экспорту входят Индия, Финляндия и Китай.

10.10.2016

ЭСКБ ищет юристов для взыскания долгов Юридической компании, которая будет представлять ЭСКБ в суде, энергетики готовы заплатить 13,46 млн руб.