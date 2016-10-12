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12 октября, среда
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ПУЛЬС
"Роснефть" купила контрольный пакет акций "Башнефти"// 12.10.2016
Деньги уже перечислены.
Нефтяная компания «Роснефть» сегодня заключила договор купли-продажи государственного пакета акций ПАО «АНК «Башнефть» и полностью выполнила свои обязательства по договору, перечислив 329,7 млрд рублей на счет Федерального казначейства, сообщается на официальном сайте компании.
Таким образом, сделка по приобретению контрольного пакета акций «АНК «Башнефть» завершена.
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