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12 октября, среда
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ПУЛЬС
Госпакет «Эколайна» купила компания Вадима Гатауллина// 12.10.2016
Сделка заключена по начальной цене 31,2 млн рублей.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии по итогам аукциона 4 октября продало 40,74% уставного капитала ОАО «Эколайн» (Мелеуз).
Как следует из сообщения на официальном сайте ведомства, 110 обыкновенных акций компании приобрело ООО «Бетапром». Сделка заключена по начальной цене контракта 31,2 млн руб. В торгах был еще один участник – ИП Константин Кузнецов. Его ценовое предложение не раскрывается.
«Эколайн» занимается производством клеев, желатина, химических продуктов, резиновых смесей. Кроме того, сдает в аренду помещения. Уставный капитал 135 млн руб.
Вадим Гатауллин является основным владельцем группы компаний «Башкирский кирпич».
По данным Спарк-интерфакс, 100% ООО «Бетапром» принадлежит Вадиму Гатауллину. Компания занимается управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом.
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