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ПУЛЬС

В Башкирии выделят деньги на концепцию инвестпроекта «Легенда Урала»

Ольга КОРЗИК // 12.10.2016
Тендер состоится 31 октября.

Фото: Кристина Дейнеко

Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму по итогам конкурса 31 октября отберет компанию, которая выполнит научно-исследовательские работы по разработке инвестиционного проекта  «Развитие туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала». Информация о проведении тендера опубликована на официальном портале госзакупок.

Как следует из документации, этот проект позволит «обеспечить создание масштабного туристского продукта международного уровня со всесезонной специализацией в различных видах спорта и отдыха, курортологии и санаторно-медицинского обслуживания, способного привлечь туристов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья».

Победителю тендера предстоит изучить предпосылки развития туристско-рекреационного кластера с учетом глобальных, национальных и региональных тенденций, выбрать и обосновать наиболее эффективные направления развития туризма в кластере, разработать структуру и состав кластера, сформировать сценарии развития кластера и т.д. Работы предстоит выполнить к декабрю этого года.

Начальная цена закупки – 1,8 млн руб. Финансирование контракта предусмотрено из бюджета республики. 

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