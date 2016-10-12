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12 октября, среда
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ПУЛЬС
В Башкирии выделят деньги на концепцию инвестпроекта «Легенда Урала»// 12.10.2016
Тендер состоится 31 октября.
Фото: Кристина Дейнеко
Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму по итогам конкурса 31 октября отберет компанию, которая выполнит научно-исследовательские работы по разработке инвестиционного проекта «Развитие туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала». Информация о проведении тендера опубликована на официальном портале госзакупок.
Как следует из документации, этот проект позволит «обеспечить создание масштабного туристского продукта международного уровня со всесезонной специализацией в различных видах спорта и отдыха, курортологии и санаторно-медицинского обслуживания, способного привлечь туристов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья».
Победителю тендера предстоит изучить предпосылки развития туристско-рекреационного кластера с учетом глобальных, национальных и региональных тенденций, выбрать и обосновать наиболее эффективные направления развития туризма в кластере, разработать структуру и состав кластера, сформировать сценарии развития кластера и т.д. Работы предстоит выполнить к декабрю этого года.
Начальная цена закупки – 1,8 млн руб. Финансирование контракта предусмотрено из бюджета республики.
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