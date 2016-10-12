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12 октября, среда
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ПУЛЬС
На ремонт бульвара на улице Революционной в Уфе выделят более 10 миллионов// 12.10.2016
Здесь заасфальтируют дорожки, постелят рулонные газоны, посадят деревья и установят лепные композиции.
Администрация Уфы объявила тендер на ремонт участка улицы Революционная на участке от улицы Цюрупы до Ленина, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок. Победителю предстоит к октябрю следующего года заасфальтировать дорожки, постелить рулонные газоны, посадить деревья-крупномеры, а также установить ограждения и скамейки, лепные композиции и установить новую систему подсветки. Начальная стоимость проекта составляет 10,5 млн руб. Средства будут выделены из бюджета города.
Летом этого года ООО «БашРТС» заменило здесь изношенные трубы на участке тепломагистрали №1 (ТМ-1) общей протяженностью 546 м. Энергетики построили новый проходной канал, заменили устаревшие теплопроводы и бетонные плиты перекрытия.
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