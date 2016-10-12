В 27 районах Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации

Ольга КОРЗИК

Распоряжение об этом подписал глава региона Рустэм Хамитов.

Глава республики Рустэм Хамитов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в 27 районах республики. Документ подписан 28 сентября, а опубликован сегодня, 12 октября, на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Как следует из распоряжения, режим ЧС введен на территории Альшеевского, Архангельского, Аскинского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Благовещенского, Буздякского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Калтасинского, Кармаскалинского, Краснокамского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мелеузовского, Миякинского, Нуримановского, Стерлибашевского, Татышлинского, Туймазинского, Уфимского, Чекмагушевского, Шаранского, Янаульского районов.

Режим ЧС принят в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сложились на отдельных территориях республики с июня по август этого года, гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в целях реализации мер по устранению негативных последствий и материальных потерь.

Глава республики поручил региональному минсельхозу подготовить документы на возмещение затрат от гибели сельскохозяйственных культур и направить их в минсельхоз России.