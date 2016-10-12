Внешнеторговый оборот Башкирии сократился на 20 процентов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В тройку ведущих торговых партнеров республики по экспорту входят Индия, Финляндия и Китай.

Фото: Азат Гиззатуллин

За девять месяцев 2016 года внешнеторговый оборот Башкирии составил более одного миллиарда долларов. Из них на экспорт приходится 755 миллионов, а на импорт 250 миллионов долларов. Эти данные на встрече с журналистами озвучил сегодня начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин. Пресс-конференция была посвящена 25-летию Федеральной таможенной службы, которая будет отмечаться 25 октября.

- В эту статистику, однако, не попадают данные по товарообороту стран, входящих в зону Евразийского экономического сообщества, - отметил главный башкирский таможенник. – Товарооборот по сравнению с прошлым годом снизился на 20,3%. В первую очередь это связано с падением мировых цен на некоторые виды товаров, а не с уменьшением общего объема экспортируемой продукции.

Наблюдается интересная тенденция. Объем импорта из стран дальнего зарубежья сократился на 14%, а со странами СНГ он наоборот вырос на 20 с лишним процентов.

В тройку ведущих торговых партнеров по экспорту вошли Индия, Финляндия и Китай, а по импорту – Германия, Китай и США. При этом по стоимости основных товаров, экспортируемых из Башкирии основную долю составляют продукция химической промышленности (40,5%) и машиностроение (30,9%).

Эти же отрасли лидируют и в структуре импорта – машиностроительная продукция (51,1%), химическая (29,8%).